Найпотужніший вибух водневої бомби: у КНДР погрожують новим випробуванням

Північна Корея може провести найпотужніші випробування водневої бомби в Тихому океані. Це можуть бути дії «найвищого рівня» проти Сполучених Штатів, сказав очільник МЗС Північної Кореї Лі Ен Хо, пише «Yonhapnews».

Таку заяву міністр зробив після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин сказав, що він розглядає найсильніші дії у відповідь на погрозу президента США Дональда Трампа «повністю знищити» країну.

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«Це може бути найпотужніша детонація водневої бомби в Тихому океані», - сказав міністр КНДР журналістам. «Ми не маємо уявлення про те, які дії можуть бути зроблені, оскільки вони будуть оголошені лідером Кім Чен-Ином».

Як повідомляв УНІАН раніше, лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв вжити жорстких заходів у відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про можливості повного знищення Північної Кореї.

За його словами, замість переконливих висловлювань на Генеральній Асамблеї ООН, які допомогли б розрядити напружену ситуацію на Корейському півострові, Трамп виступив із "грубою промовою, яка містить нечувані дурниці, чого не дозволяли собі його попередники". Кім Чен Ин також порівняв виступ президента США із "гавкотом переляканої собаки".