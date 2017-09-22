Кім Чен Ин порівняв заяву Трампа про знищення КНДР із оголошенням війни

Лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв вжити жорстких заходів у відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про можливості повного знищення Північної Кореї. Текст заяви Кім Чен Ина наводить агентство ЦТАК, передає ТАСС.

За його словами, замість переконливих висловлювань на Генеральній Асамблеї ООН, які допомогли б розрядити напружену ситуацію на Корейському півострові, Трамп виступив із "грубою промовою, яка містить нечувані дурниці, чого не дозволяли собі його попередники". Кім Чен Ин також порівняв виступ президента США із "гавкотом переляканої собаки".

"Оскільки Трамп перед лицем всього світу пішов на заперечення самого існування нашої держави і найжорстокішим чином оголосив війну з метою знищення КНДР, ми зі свого боку готові розглянути відповідні безпрецедентно жорсткі заходи, яких не було до цього. Божевільного американського старого ми будемо приборкувати вогнем", - додав Кім Чен Ин.

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На його думку, Трамп після приходу до влади "звертається до всіх країн з погрозами і шантажем". "Він являє собою не політичного діяча, а хулігана і гангстера. Сьогодні в моїй пам'яті спливають глузування людей, які під час передвиборної кампанії в США називали Трампа "політичним невігласом", - зазначив він.

Крім того, лідер КНДР заявив, що подібні заяви з боку США підтверджують правильність обраного Пхеньяном курсу на розвиток ракетно-ядерної програми. "Висловлювання Трампа аж ніяк не залякують і не зупиняють мене, а, навпаки, підтверджують, що обраний мною шлях єдиний правильний і за нього варто йти до кінця", - йдеться у зверненні Кім Чен Ина.