У Киргизії побилися представники трьох національностей

Масова бійка сталася сьогодні в Киргизії в одному з обласних центрів. У ній взяли участь представники трьох національностей у тому числі і росіяни, повідомляє Эхо Москвы.

У селищі Беловодське сталася масова бійка і погроми. За повідомленнями інформагентств, погромники вибили скло в будинках місцевих жителів, курдів за національністю, а також спалили і перевернули декілька автомобілів. У масовій бійці з курдами брали участь їх односельці росіяни і киргизи. Проте представники силових структур категорично відкидають версію конфлікту на національному підгрунті. На думку силовиків в Беловодському відбулося групове хуліганство. Для припинення безладів у село довелося вводити спецназ. Деяких учасників заворушень вдалося затримати.

За повідомленнями, зараз ситуація в населеному пункті, спокійна. Правоохоронці уточнюють розміри заподіяного збитку.