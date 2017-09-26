Переможця Євробачення-2017 перевели в реанімацію для пересадки серця
01:05, 26 вересня 2017Світ
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У зв'язку з цим графік відвідування музиканта був обмежений, щоб уникати великого навантаження.
Собрал / Фото УНІАН
Португальський співак, переможець конкурсу «Євробачення-2017» Сальвадор Собрал був переведений у відділення реанімації для пересадки серця, пише La Vanguardia.
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За даними місцевого видання Correio da manhà, Собрал підключений до спеціального апарату, який підтримує роботу серця.
У зв'язку з цим графік відвідування музиканта був обмежений, щоб уникати великого навантаження.
Собрал став першим представником Португалії, який переміг на «Євробаченні». Він з дитинства страждає пороком серця, йому необхідно було знайти донора для пересадки.
Фанати музиканта в соцмережах підтримали співака.
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