Відео успішного запуску Іраном балістичної ракети виявилось фейком - ЗМІ

Відео про запуск Іраном балістичної ракети, яке показали по іранському державному телебаченню в п’ятницю та заявили, що ракету запустили кілька годин тому, виявилось несправжнім. Про це повідомляє Fox News із посиланням на джерела.

Зазначається, що відеоматеріалу із запуском нового типу середньої дальності балістичної ракети уже близько семи місяців.

Читайте такожРадбез ООН засудив запуск Північною Кореєю балістичної ракети

«Відео, випущеному іранцями, більше семи місяців - це відеоматеріал невдалого запуску в кінці січня, в результаті якого ракета вибухала незабаром після завершення», - цитує видання словам двох американських чиновників.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Ірані заявляли, що провели успішне випробування нової балістичної ракети Khorramshahr. Відзначалося, що дальність польоту ракети - 2 тис. км, вона здатна нести кілька боєголовок. Президент Ірану Хасан Роухани в середу, 20 вересня, закликав президента США Дональда Трампа вибачитися за слова про Іран та ядерну угоду.