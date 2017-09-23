Іран випробував балістичну ракету (відео)

В Ірані провели успішне випробування нової балістичної ракети Khorramshahr, повідомляє PressTV.

Відзначається, що дальність польоту ракети - 2 тис. км, вона здатна нести кілька боєголовок.

Президент Ірану Хасан Роухани в середу, 20 вересня, закликав президента США Дональда Трампа вибачитися за слова про Іран та ядерну угоду.

На думку Роухані, "абсурдні і повні ненависті" заяви Трампа перед членами Генасамблеї ООН нашкодили ядерній угоді, підписаній в 2015 році.

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Напередодні, говорячи про ядерну угоду з Іраном, президент США зазначив, що його країна не може "дотримуватися угоди, якщо вона надає прикриття для розвитку ядерної програми".

Однак Роухані, зі свого боку, виключив нові переговори щодо ядерної угоди з адміністрацією президента Трампа, оскільки, на його думку, "розмова з таким урядом була б марною тратою часу".

Раніше міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявляв, що ядерну угоду готували протягом більше двох років у переговорах над кожним словом і кожною окремою пропозицією.