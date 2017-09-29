ЄС запускає онлайн-карту з інформацією про санкції

Європейський Союз у п'ятницю, 29 вересня, запускає інтерактивну онлайн-карту з інформацією про міжнародні санкції, які діють проти режимів, організацій та окремих фізичних осіб в усьому світі. Сервіс покликаний допомогти підприємцям з ЄС, які ведуть бізнес за кордоном, отримати комплексну інформацію щодо санкцій у світі та уникнути їхнього порушення, пише DW.

Карта міститиме дані щодо санкцій, які діють проти обраної користувачем країни. Також буде змога здійснювати пошук за різними секторами економіки або за назвами підприємств чи іменами фізичних осіб.

Наразі діють міжнародні санкції проти авторитарних режимів у десятках країн світу, а також проти багатьох терористичних організацій. Як зазначається, документи щодо санкцій у світі, - це сотні сторінок юридичного тексту, тому підприємцям часом буває складно визначити, з ким вони мають право вести бізнес. А порушення міжнародних санкцій може дорого коштувати фірмам. Наприклад, транзакції, здійснені французьким банком BNP Paribas з Іраном, Суданом, М'янмою та Кубою, призвели до того, що Сполучені Штати Америки у 2014 році оштрафували банк на 8,9 мільярда доларів.

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З іншого боку, страх порушити санкції призводить до того, що бізнес часто відмовляється від співпраці з країнами та організаціями, які не є об'єктом обмежувальних заходів.

Естонія, яка нині головує у ЄС та яка займалась створенням онлайн-карти, стверджує, що держоргани країн-членів ЄС та європейські інституції щодня отримують тисячі запитів від компаній щодо санкцій, яких вони повинні дотримуватися. Тому онлайн-карта має спростити життя як підприємцям, так і компетентним органам у ЄС та державах-членах блоку.

Наразі список санкцій ЄС поміщається на 136-ти сторінках та містить посилання на сотні конкретних документів. Цей список оновлюється двічі на рік, і щороку до нього вноситься близько 80 поправок.