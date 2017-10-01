Референдум в Каталонії: поліція Іспанії стріляє в людей гумовими кулями

Глава женералітату (уряду) Каталонії Карлес Пуджемон звинуватив іспанську державу у невиправданому насильстві стосовно мирних громадян. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на El Pais.

"Невиправдане і безвідповідальне насильство іспанської держави очевидне" - заявив Пуджемон.

Читайте такожРеферендум в Каталонії: поліція почала вилучати виборчі урни

"Невиправдане насильство, гумові кулі, вилучення урн і документів для голосування, блокування шкіл – все це створює ганебний зовнішній образ держави і ця ганьба супроводжуватиме її вічно" - наголосив він.

Про використання гумових куль поліцією повідомляють також очевидці.

"Сьогодні Іспанська держава втратила найбільше за всю свою історію, Каталонія ж виграла" - додав лідер Каталонії.

Hoy el mundo verá de qué es capaz España y su democracia de pacotilla. Vergüenza!! pic.twitter.com/7aMCKl65Xa — Anita Botwin (@AnitaBotwin) October 1, 2017

В уряді Каталонії повідомили про 38 поранених внаслідок сутичок з поліцією Іспанії в день референдуму про незалежність. Про це женералітат повідомляє на своїй сторінці у Твіттері.

"Надзвичайні служби Каталонії повідомляють про 38 поранених у сутичках з іспанською поліцією. У 35 людей легкі поранення, у ще трьох – середньої тяжкості" - йдеться у повідомленні.

El @semgencat ha atès 38 persones per les càrregues dels cossos policials espanyols. D'aquestes, 35 han estat lleus i 3 menys greus #1OCT — Govern. Generalitat (@govern) October 1, 2017

Як відомо, у неділю в Каталонії проходить заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

Читайте такожУ Каталонії працюють 73% дільниць для голосування на референдумі

Виборці з самого ранку вишикувалися в черги перед дільницями. Іспанська поліція після початку голосування вдалася до спроб заблокувати дільниці і вилучити виборчі урни.

На окремих дільницях дійшло до сутичок і поранень. В той же час ЗМІ повідомляють, що на багатьох дільницях голосування відбувається мирно.