Депутат: Румунія проводить експансіоністську політику

Депутат від Партії регіонів, член Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Віктор ТИХОНОВ переконаний, що ПАРЄ має закликати Румунію визначитися з позицією стосовно використання її символіки в Молдові під час акцій протесту опозиції.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це В.ТИХОНОВ заявив сьогодні під час дебатів за терміновою процедурою щодо ситуації в Молдові.

“Пропоную внести пропозицію Румунії чітко визначити свою позицію щодо використання її символіки під час заворушень у Молдові”, - сказав він.

Депутат зазначив, що останнім часом Румунія проводить експансіоністську політику не лише стосовно Молдови, але й щодо України, що відчуваються її спроби посилити свою присутність і вплив у південно-західних областях України.

В.ТИХОНОВ також висловив переконання, що саме румунський фактор свого часу змусив Придністров’я оголосити незалежність.

У зв’язку з цим депутат висловив переконання у необхідності попередити можливе зростання напруги навколо Молдови.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня цього року у Кишиневі відбулись масові акції протесту, які завершилися сутичками з поліцією. Маніфестанти проводили свої акції під прапорами Румунії, після чого Президент країни Володимир ВОРОНІН обвинуватив Румунію у втручанні у внутрішні справи країни і сприянні державному заколоту.