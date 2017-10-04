Проплачена Росією реклама у Facebook була націлена на ключові для Трампа штати - CNN

Ряд пов'язаних з РФ рекламних оголошень у Facebook був орієнтований на Мічиган і Вісконсін - штати, які мали вирішальне значення для перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Про це повідомляє CNN з посиланням на обізнані джерела.

Спрямування російських оголошень на головні демографічні групи в районах штатів було добре продуманим, відзначають джерела. В оголошеннях була використана серія повідомлень, спрямованих на розкол, зокрема, пропаганда антимусульманських настроїв.

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Зазначимо, що Мічиган став штатом, що найбільше вагався, - тут Трамп обійшов кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон приблизно на 10 700 голосів із майже 4,8 мільйона бюлетенів. Вісконсін також був одним з найбільш напружених штатів: тут Трамп отримав всього на 22 700 голосів більше, ніж суперниця.

Обидва штати, в яких Трамп отримав перевагу менш 1%, були важливими для його перемоги на виборах.

Як повідомляв УНІАН, Facebook суттєво розширить штатчерез справи про втручання РФ у вибори в США. Facebook найме додаткових працівників і буде ретельніше перевіряти платні рекламні оголошення.