Рекордна спека в Індії убила 72 людини

В Індії в результаті рекордної спеки померли щонайменше 72 людини.

Як повідомили представники влади країни, температура повітря у ряді штатів (Раджастхан, Махараштра, Оріса і Уттар-Прадеш) підвищилася до 45-47 градусів.

Всі загиблі проживали в штаті Оріса на східному узбережжі, передає РБК.

29 квітня температурний пік у Нью-Делі досяг 43,5 градуса. За інформацією метеорологічної служби Індії, за останні 50 років це найспекотніший квітень в столиці. Вони прогнозують, що в Нью-Делі спека протримається ще декілька днів.

Представники влади міста порекомендували школам достроково на місяць раніше почати літні канікули. Державні школи столиці 1 травня вже відпустили своїх учнів на літні канікули, проте більшість приватних шкіл, можливо, почнуть канікули тільки в середині місяця.

У 2007 році в Індії і Пакистані від спеки загинуло більш як 150 чоловік, а тоді температура була 41 градус за Цельсієм.