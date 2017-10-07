Екс-лідер Каталонії заявив про неготовність регіону до справжньої незалежності

Каталонія ще не готова до справжньої незалежності від Іспанії. Про це заявив колишній глава женералітату (уряду) Каталонії Артур Мас в інтерв’ю Financial Times, як повідомляє "Європейська правда".

За його словами, регіон "виграв право стати незалежною державою", однак він визнав, що між каталонськими лідерами відбулися дебати, чи настав час приймати односторонню декларацію про незалежність.

Він наголосив на необхідності залишатися прагматичним і враховувати можливий негативний резонанс з Мадрида.

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"Важливо те, що декларація створює країну, яка насправді є незалежною, і у нас є ще не все для того, щоб бути незалежними", - сказав Мас, зазначаючи, що це такі питання, як територіальний контроль, збір податків та судова система .

"Ми виграли право бути незалежною країною. Тепер питання полягає в тому, як ми реалізуємо це право, і очевидно, що є рішення, які слід прийняти. І ці рішення повинні мати одну мету: це не лише проголошення незалежності, а фактичне перетворення на незалежну країну " – заявив Артур Мас.

Як повідомлялося, парламент Каталонії всупереч рішенню Конституційного суду Іспанії проведе в понеділок дебати, які можуть призвести до проголошення декларації про незалежність.

Нагадаємо, 1 жовтня вКаталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

За інформацією каталонської влади, понад 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.