З'явилися перші фото з місця аварії російського Су-24 у Сирії

Опубліковано перші фото із сирійської провінції Латакія, де на авіабазі Хмеймім розбився російський фронтовий бомбардувальник Су-24.

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На оприлюднених кадрах видно, як на місці інциденту здіймається чорний дим. За інформацією німецького журналіста Джуліана Рьопке, під час аварії загинули обидва пілоти.

#Update

The crash of a #Russian Su-24 just south of the base is confirmed.

Reports that both pilots died in the incident.#Syriapic.twitter.com/dYW2GAfYeF — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) October 10, 2017

Як повідомлялося, 10 жовтня при здійсненні розгону на зліт з аеродрому Хмеймім (Сирія) для виконання бойового завдання викотився за межі злітно-посадочної смуги і розбився російський Су-24. Екіпаж літака не встиг катапультуватися і загинув.