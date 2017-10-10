З'явилися перші фото з місця аварії російського Су-24 у Сирії

12:38, 10 жовтня 2017
Світ
6 0

Екіпаж російського фронтового бомбардувальника не вижив.

Аварія російського Су-24 / фото syria.liveuamap.com

Опубліковано перші фото із сирійської провінції Латакія, де на авіабазі Хмеймім розбився російський фронтовий бомбардувальник Су-24.

Читайте такожОпубліковано відео з російськими військовими у перші секунди після їхнього захоплення в полон ІДІЛ

На оприлюднених кадрах видно, як на місці інциденту здіймається чорний дим. За інформацією німецького журналіста Джуліана Рьопке, під час аварії загинули обидва пілоти.

фото syria.liveuamap.com

Як повідомлялося, 10 жовтня при здійсненні розгону на зліт з аеродрому Хмеймім (Сирія) для виконання бойового завдання викотився за межі злітно-посадочної смуги і розбився російський Су-24. Екіпаж літака не встиг катапультуватися і загинув.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #аварія Су-24#смерть екіпажу#Су-24 розбився у Сирії