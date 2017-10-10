З'явилися перші фото з місця аварії російського Су-24 у Сирії
Екіпаж російського фронтового бомбардувальника не вижив.
Опубліковано перші фото із сирійської провінції Латакія, де на авіабазі Хмеймім розбився російський фронтовий бомбардувальник Су-24.
Читайте такожОпубліковано відео з російськими військовими у перші секунди після їхнього захоплення в полон ІДІЛ
На оприлюднених кадрах видно, як на місці інциденту здіймається чорний дим. За інформацією німецького журналіста Джуліана Рьопке, під час аварії загинули обидва пілоти.
#Update— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) October 10, 2017
The crash of a #Russian Su-24 just south of the base is confirmed.
Reports that both pilots died in the incident.#Syriapic.twitter.com/dYW2GAfYeF
Як повідомлялося, 10 жовтня при здійсненні розгону на зліт з аеродрому Хмеймім (Сирія) для виконання бойового завдання викотився за межі злітно-посадочної смуги і розбився російський Су-24. Екіпаж літака не встиг катапультуватися і загинув.