Відповідь на провокацію: Ізраїль розбомбив батарею ППО режиму Асада

Ізраїльські ВПС завдали бомбового удару по батареї ППО армії Асада, розташованої поблизу Дамаска, повідомляє РБК з посиланням на прес-службу ЦАХАЛ.

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"Як пояснили в ЦАХАЛ, удар був відповіддю на ракетний обстріл літаків-розвідників Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

Літаки ВПС Ізраїлю знищили батарею ППО військових режиму Башара Асада на схід від Дамаска, загалом було скинуто чотири бомби, батарею повністю знищено, заявили в командуванні ізраїльської армії.

Авіаудар став відповіддю на ракетний обстріл цією батареєю ізраїльських розвідувальних літаків.

"Сирійський режим несе відповідальність за будь-які обстріли зі своєї території. Ми розглядаємо цей інцидент як явну провокацію і не допустимо цього. Якщо у відповідь на яку-небудь військову активність буде вестися зенітний вогонь, ми відповімо так само, як і зараз", - заявив представник армії Ізраїлю.