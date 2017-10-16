Відповідь на провокацію: Ізраїль розбомбив батарею ППО режиму Асада
Авіаудар став відповіддю на обстріл цією батареєю ізраїльських розвідувальних літаків. В армії Ізраїлю зазначили, що в разі повторення провокації з обстрілом, відповідь буде аналогічною.
Ізраїльські ВПС завдали бомбового удару по батареї ППО армії Асада, розташованої поблизу Дамаска, повідомляє РБК з посиланням на прес-службу ЦАХАЛ.
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"Як пояснили в ЦАХАЛ, удар був відповіддю на ракетний обстріл літаків-розвідників Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.
Літаки ВПС Ізраїлю знищили батарею ППО військових режиму Башара Асада на схід від Дамаска, загалом було скинуто чотири бомби, батарею повністю знищено, заявили в командуванні ізраїльської армії.
Авіаудар став відповіддю на ракетний обстріл цією батареєю ізраїльських розвідувальних літаків.
"Сирійський режим несе відповідальність за будь-які обстріли зі своєї території. Ми розглядаємо цей інцидент як явну провокацію і не допустимо цього. Якщо у відповідь на яку-небудь військову активність буде вестися зенітний вогонь, ми відповімо так само, як і зараз", - заявив представник армії Ізраїлю.