Друга жертва "панамського скандалу": Міністру енергетики Мальти загрожує відставка

Конрад Міззі, який також є заступником голови правлячої Лейбористської партії, визнав, що є власником офшорної компанії в Панамі і трасту в Новій Зеландії, повідомляє РИА Новости з посиланням на Associated Press.

Однак, Міззі наполягає, що в документах, які потрапили в ЗМІ, немає вказівок на те, що він є власником будь-яких фондів в Панамі. Він доручив провести незалежну податкову перевірку, щоб довести свою невиннуватість, підкресливши, що компанія в Панамі "закриється відразу після того, як завершиться перевірка податкових органів".

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Прем'єр-міністр країни Джозеф Мускат заступився за міністра. Однак, якщо з'ясується, що той говорить неправду, він усуне Міззі від посади, підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що прем'єр Ісландії Сігмюндюр Давид Гюннлейгссон подав у відставку у зв'язку з "офшорним скандалом". Однак незабаром Гюннлейгссон уточнив, що лише тимчасово "відійшов від справ".