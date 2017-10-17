У РФ пропонують карати батьків та вчителів за участь підлітків у мітингах

16:30, 17 жовтня 2017
Світ
150 1

У МВС Росії вважають, що це необхідно на фоні збільшення протестних настроїв серед російської молоді.

У МВС Росії вважають, що батьки повинні нести відповідальність за участь підлітків у мітингах

У МВС РФ заявили, що відповідальність за участь підлітків у несанкціонованих політичних акціях повинні брати на себе батьки. Про це заявив начальник головного управління з протидії екстримізму МВС РФ Тимур Валіулін, пише ТСН.

За його словами, можна карати батьків і навіть вчителів, враховуючи збільшення протестних настроїв серед російської молоді.

Читайте такожНавальний збирає всеросійську акцію протесту у день народження Путіна

"Звичайно, хвилює участь молоді в неузгоджених вуличних акціях. Статистика говорить про те, що процентне співвідношення молоді, яка в них бере участь, збільшується", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Кремлі попереджали, що влада «переслідуватиме за законом» за заклики вийти на несанкціоновані мітинги 7 жовтня - в день народження президента РФ Володимира Путіна. Про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заклик до громадян російського опозиціонера Олексія Навального вийти на мітинг 7 жовтня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #мітинги в Росії#мітинги в РФ#несанкціоновані акції в РФ#участь підлітків у мітингах в РФ#МВС Росії#покарання за участь в мітингах