У РФ пропонують карати батьків та вчителів за участь підлітків у мітингах

У МВС РФ заявили, що відповідальність за участь підлітків у несанкціонованих політичних акціях повинні брати на себе батьки. Про це заявив начальник головного управління з протидії екстримізму МВС РФ Тимур Валіулін, пише ТСН.

За його словами, можна карати батьків і навіть вчителів, враховуючи збільшення протестних настроїв серед російської молоді.

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"Звичайно, хвилює участь молоді в неузгоджених вуличних акціях. Статистика говорить про те, що процентне співвідношення молоді, яка в них бере участь, збільшується", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Кремлі попереджали, що влада «переслідуватиме за законом» за заклики вийти на несанкціоновані мітинги 7 жовтня - в день народження президента РФ Володимира Путіна. Про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заклик до громадян російського опозиціонера Олексія Навального вийти на мітинг 7 жовтня.