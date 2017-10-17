У Держдепі не виключають прямих переговорів із КНДР

Заступник держсекретаря США Джон Салліван не виключив можливості прямих переговорів з Північною Кореєю.

Про це він заявив, виступаючи у вівторок на прес-конференції в Токіо за підсумками переговорів із заступником міністра закордонних справ Японії Сінсуке Сугіямою, передає Радіо Свобода.

При цьому, за його словами, США тепер зосереджені на дипломатії і вважають, що дипломатія зводиться до кампанії тиску на Північну Корею.

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Дипломат заявив, що разом із союзниками США в Японії і Південній Кореї та в інших місцях слід бути готовими до гіршого, якщо дипломатія зазнає невдачі.

Салліван повідомив, що США чекають надійної тристоронньої співпраці між урядами США, Японії і Південної Кореї для продовження кампанії тиску, яка б призвела до денуклеаризації Корейського півострова.