У КНДР назвали умови, за яких могли б відмовитися від ядерної зброї

КНДР підтримує ідею повної заборони ядерної зброї, однак має намір зберігати свій арсенал, поки їм володіють США, заявив заступник постійного представника Північної Кореї при ООН Кім Ін Рен. Про це повідомляє РИА Новости.

Виступаючи на засіданні комітету Генеральної Асамблеї ООН з роззброєння, дипломат висловився в підтримку прийнятої в липні Конвенції про повну заборону ядерної зброї, а також заявив, що проти документа виступає Вашингтон.

"КНДР послідовно підтримує повне знищення ядерної зброї і зусилля по денуклеаризації всього світу. Однак поки США, які наполегливо погрожують і шантажують КНДР ядерною зброєю, заперечують договір про заборону ядерної зброї, КНДР не приєднається до угоди", — сказав Кім Ін Рен.

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Наявність у Пхеньяна ядерної зброї і балістичних ракет, за словами дипломата, "є виправданою мірою по самозахисту". "Жодна країна в світі не зазнала такої крайньої і прямої ядерної загрози з боку США так довго", — підкреслив представник КНДР.

"Поки ворожа лінія і ядерна загроза з боку США не будуть повністю викоренені, ми ніколи і ні за яких обставин не будемо вести переговори щодо нашої ядерної зброї і балістичних ракет і ніколи навіть на дюйм не відступимо від обраного нами шляху", — запевнив дипломат.

У цьому році, за його словами, КНДР "пройшла фінальний рубіж у формуванні ядерних сил країни" і тепер володіє "різними способами доставки атомної бомби, водневої бомби і міжконтинентальних балістичних ракет".

"Вся територія США знаходиться в зоні (польоту — ред.) наших ракет, і якщо США наважаться хоча б на дюйм вторгнутися на нашу священну землю, вони не уникнуть нашого жорстокого покарання", — пообіцяв Кім Ін Рен.

Як повідомляв УНІАН, Кім Ін Рен заявив про те, що ситуація на Корейському півострові "досягла критичної позначки і в будь-який момент в регіоні може початися ядерна війна".