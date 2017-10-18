Зірка "Гри Престолів" розповіла про домагання з боку Вайнштейна

Виконавиця ролі Серсеї Ланністер в серіалі «Гра престолів» Лєна Хіді розповіла про домагання з боку кінопродюсера Харві Вайнштейна. Про це актриса написала на своїй сторінці в Twitter.

За її словами, перший раз Вайнштейн зробив їй непристойну пропозицію в 2005 році на кінофестивалі у Венеції, де актриса брала участь у презентації фільму «Брати Грімм» режисера Террі Гілліама.

Хіді написала, що продюсер запропонував їй «пройтися до води, де прозоро натякнув на непристойності». Вона у відповідь жартівливо заявила, що «цього не станеться в найближчий мільйон років». Після цього вона жодного разу не отримувала ролей ні в одній з його картин.

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Другий раз вона зіткнулася з домаганнями Вайнштейна в готелі Лос-Анджелеса кількома роками пізніше. Продюсер попросив її приїхати на діловий сніданок нібито для прочитання сценарію, і після короткої бесіди запропонував піднятися до нього в номер. Уже в ліфті вона запідозрила недобре, і заявила, що не зацікавлена ні в чому, крім роботи.

«Він розлютився, проводив мене до машини, де схопив мене за руку і прошепотів на вухо вимогу нікому не говорити про те, що трапилося. Я сіла в машину і розплакалася», — написала Хіді.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, актриса Ешлі Джадд звинуватила Вайнштейна в сексуальних домаганнях. Пізніше про аналогічні випадки заявили ще дев'ять жінок. Анджеліна Джолі, Емма Уотсон, Колін Ферт, Леа Сейду і інші також висловилися про скандал.Сам Вайнштейн не став виступати із спростуванням і заявив, що шкодує про те, як «вів себе з колегами в минулому».