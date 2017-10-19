Каталонія проголосить незалежність, якщо її позбавлять автономії

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон оголосить про остаточну незалежність Каталонії, якщо Мадрид відхилить пропозицію діалогу і застосує статтю 155 Конституції, що обмежує самоуправління регіону, йдеться у листі глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який він сьогодні надішле у відповідь на ультиматум Мадрида. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Напередодні ввечері Пучдемон підтвердив цей намір і під час зустрічі з членами своєї партії.

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Лист значно коротший за той, що Пучдемон написав Рахою у понеділок. У ньому глава каталонського уряду знову наполягатиме на діалозі та переговорах і шкодує через репресії з боку Мадрида, які останніми днями матеріалізувалися в арешти двох впливових громадських лідерів.

Пучдемон твердо захищав перед своїми однопартійцями шлях на користь діалогу, але з тією ж рішучістю гарантував відкликати призупинення декларації незалежності, якщо відповідь Рахоя буде негативною.

Як повідомляв УНІАН, Іспанія готується до введення прямого управління Каталонією та призупинення її автономії Згідно з позицією кабінету міністрів щодо Каталонії, вона може перейти під пряме керування з Мадрида в разі, якщо місцевий уряд не прояснить до 19 жовтня позицію щодо "декларації незалежності".

10 жовтня у парламенті Каталонії було ухвалено декларацію про незалежність регіону від Іспанії, проте водночас набуття чинності цим документом було відкладено. Це відбулося після неоднозначного референдуму в Каталонії, у якому, за даними регіональної влади, взяли участь 42,3 відсотка виборців. Глава уряду Іспанії Рахой після цього референдуму заявив, що в Каталонії «відбувся не референдум, а інсценування». Голосування також відзначилося сутичками громадян та поліції.