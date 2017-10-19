Журналістку-антикорупціонера на Мальті підірвали дистанційно керованою бомбою

Вибуховий пристрій від якого на Мальті загинула журналістка Дафна Каруан Галіція, яка займалась розслідуваннями корупції в проекті Panama Papers, прикріпили під її машиною та привели в дію дистанційно.

Як повідомляє Reuters, про це заявила прес-секретар уряду Мальти.

Наразі, це перша інформація із матеріалів поліцейського розслідування, наведена офіційною особою.

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"Нові свідчення змушують нас думати, що бомба була поміщена під машину і була задіяна на відстані", - сказала прес-секретар.

За її словами, британські поліцейські приєдналася до голландських судових експертів та команди Федерального бюро розслідувань США, щоб допомогти у цій справі.

Іноземні експерти повинні допомогти ідентифікувати мобільний телефон, який використовувався для вибуху бомби.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня на Мальті невідомі підірвали авто журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була співавтором корупційних розслідувань в рамках проекту Panama Papers.