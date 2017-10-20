ЄС не втручатиметься у конфлікт між Іспанією і Каталонією - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що немає місця для втручання Євросоюзу у конфлікт між Мадридом та регіональним урядом Каталонії.

Про це він сказав на прес-конференції у четвер, 19 жовтня, під час саміту ЄС, передає Deutsche Welle.

Туск уточнив, що перебуває у постійному контакті з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм і що ситуація в Іспанії його "непокоїть".

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"Позиція інституцій ЄС та держав-членів є чіткою: немає місця для посередництва чи міжнародних ініціатив або дій. Я не очікую широких дискусій про ситуацію (в Іспанії. - Ред.)", - зауважив Туск.

Президент Європейської Ради додав: "Ми всі маємо наші емоції, погляди, оцінки, але, формально кажучи, тут немає місця для втручання ЄС".

Як повідомляв УНІАН, президент Європейського парламенту Антоніо Таяні вважає, що жодна країна Європи не визнає незалежність Каталонії від Іспанії. Він наголосив, що вихід з кризи необхідно знайти у межах іспанського законодавства та іспанської конституції.