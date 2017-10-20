ЗМІ назвали найкасовіші фільми скандального продюсера Голлівуду Вайнштейна

Названо найкасовіші фільми The Weinstein Company, звідки нещодавно був звільнений продюсер Харві Вайнштейн, викритий в сексуальних домаганнях. Газета The Guardian склала список у своєму матеріалі, присвяченому майбутньому TWC та її активів.

Перше місце займає «Джанго звільнений» (2012), який заробив у світовому прокаті $425 млн. Режисер Квентін Тарантіно у ролях: Джеймі Фокс, Крістоф Вальц, Керрі Вашингтон, Леонардо Дікапріо. Стрічка була номінована на п'ять премій «Оскар», виграла дві.

На другій сходинці – «Король каже!» (2010). Світові збори – $414 млн. Режисер — Том Хупер у ролях: Колін Ферт і Джеффрі Раш. Стрічка отримала 12 номінацій на «Оскар», виграла в чотирьох категоріях.

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Далі йдуть «Безславні виродки» ($321 млн), «Пригоди Паддінгтона» ($268 млн), «Мій хлопець — псих» ($236 млн), «Гра в імітацію» ($233,5 млн), «Дуже страшне кіно 4» ($178 млн).

У список також потрапили «Дворецький» ($176,6 млн), «Мерзенна вісімка» ($155,8 млн), «Лев» ($140 млн) і «Артист» ($133 млн).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Лос-Анджелеса розслідує справу стосовно Вайнштейна.