Трампа в будівлі Сенату з криками про зраду закидали російськими прапорцями (відео)

Активіст кинув у президента США Дональда Трампа кілька російських прапорців і кілька разів вигукнув "Трамп – зрадник", коли президент США прибув в Конгрес на зустріч з сенаторами-республіканцями.

Як передає DW.com, інцидент стався у вівторок, 24 жовтня.

Чоловік стояв у групі журналістів у коридорі Сенату США. Перед тим, як він був затриманий поліцією, активіст прокричав: "Президент у змові з агентами російського уряду викрав вибори". Трамп проігнорував те, що трапилося. У Сенат президент прибув для обговорення з республіканцями запропонованої ним податкової реформи.

Пізніше поліція ідентифікувала активіста, повідомивши, що його звуть Райан Клейтон. Він очолює групу Americans Take Action, яка домагається імпічменту Дональда Трампа.

Russian flags thrown at @realDonaldTrump as he arrives at U. S. Capitol pic.twitter.com/J1SdrK62MF — Business Insider (@businessinsider) 24 жовтня 2017 р.

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Два сенатора-республіканця у вівторок виступили з різкою критикою президента. Сенатори Джефф Флейк і Боб Коркер звинуватили Трампа в тому, що він позбавляє гідності американську політику і завдає шкоди авторитету США в світі. "У президента великі проблеми з правдою у висвітленні багатьох тем", - заявив Коркер в інтерв'ю телеканалу CNN. За його словами, глави інших держав усвідомлюють, що багато чого з того, що говорить Трамп, не відповідає істині. Крім того, Коркер звинуватив Трампа в тому, що його адміністрація навмисно розриває відносини, які корисні США. "Приниження нашої нації буде тим, що у більшості людей залишиться в пам'яті", - сказав Коркер.

У свою чергу Флейк заявив в Сенаті, що американська політика звикла до "бесцеремонної, безсоромної і негідної" поведінки Білого дому. На думку сенатора, США відмовилися від принципів на догоду злобі і ворожості, і це ставить під загрозу ефективність Америки як провідної держави світу.