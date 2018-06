Трампа в будівлі Сенату з криками про зраду закидали російськими прапорцями (відео)

Активіст кинув у президента США Дональда Трампа кілька російських прапорців і кілька разів вигукнув "Трамп – зрадник", коли президент США прибув в Конгрес на зустріч з сенаторами-республіканцями.

Як передає DW.com, інцидент стався у вівторок, 24 жовтня.

Чоловік стояв у групі журналістів у коридорі Сенату США. Перед тим, як він був затриманий поліцією, активіст прокричав: "Президент у змові з агентами російського уряду викрав вибори". Трамп проігнорував те, що трапилося. У Сенат президент прибув для обговорення з республіканцями запропонованої ним податкової реформи.

Пізніше поліція ідентифікувала активіста, повідомивши, що його звуть Райан Клейтон. Він очолює групу Americans Take Action, яка домагається імпічменту Дональда Трампа.

Russian flags thrown at @realDonaldTrump as he arrives at U. S. Capitol pic.twitter.com/J1SdrK62MF