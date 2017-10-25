Каталонське місто оголосило короля Іспанії персоною нон грата

Міська рада Жирони ухвалила рішення оголосити персоною нон грата короля Іспанії Феліпе VI через його підтримку дій уряду у конфлікті з Каталонією.

Відповідне рішення було прийняті на сесії у вівторок пізно ввечері, повідомляє місцеве видання Nacio Girona, передає Європейська правда.

Місто Жирона є центром однойменної каталонської провінції, а в місцевій раді переважають прихильники незалежності Каталонії. Пропозицію оголосити іспанського монарха небажаною для міста особою було підтримано більшістю голосів.

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Статус персони нон грата в Жироні також отримав представник уряду Іспанії в Каталонії Енрік Мілло.

Міська рада також заявила про відмову підтримати дію статті 155 конституції Іспанії, яка передбачає призупинення автономії Каталонії і перехід регіону під управління центрального уряду в Мадриді.

Аналогічну пропозицію щодо короля пропонували раніше і в міській раді Барселони, але прихильникам цього рішення не вдалося набрати достатньо голосів.

Нагадаємо, у виголошеній у п'ятницю, 20 жовтня, в місті Ов'єдо на півночі країни промові король Іспанії Феліпе VI звинуватив лідерів Каталонії у "неприйнятній спробі відокремлення" від Іспанії.

Як відомо, 10 жовтня у парламенті Каталонії було ухвалено декларацію про незалежність регіону від Іспанії, однак набуття чинності цим документом було відкладено. Це відбулося після неоднозначного референдуму в Каталонії, у якому, за даними регіональної влади, взяли участь 42,3 відсотка виборців.

Глава уряду Іспанії Маріано Рахой після цього референдуму заявив, що в Каталонії відбувся не референдум, а «інсценування». Голосування також відзначилося сутичками громадян та поліції.

В Мадриді заявляють, що лідер Каталонії Карлес Пучдемон втратить усі повноваження та не отримуватиме заробітну плату, як тільки Сенат запустить у дію 155-ту статтю Конституції, якою запроваджується пряме управління центрального уряду над регіоном.