Король Іспанії назвав неприйнятною спробу відокремлення Каталонії

Прагнення керівництва Каталонії домогтися незалежності регіону від Іспанії знову різко розкритикував іспанський король Феліпе VI, передає Deutsche Welle.

У виголошеній у п'ятницю, 20 жовтня, в місті Ов'єдо на півночі країни промові монарх звинуватив лідерів Каталонії у "неприйнятній спробі відокремлення" від Іспанії.

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Каталонію Феліпе VI назвав "невід'ємною частиною Іспанії ХХІ століття". Він висловив впевненість, що регіон і надалі залишатиметься частиною Іспанії, а криза, що виникла після референдуму про незалежність, за словами короля, має бути розв'язана в рамках "легітимних демократичних інститутів".

"Жоден проект майбутнього не можна вибудувати, руйнуючи спільне демократичне життя. (…) Жоден проект не може призводити до ізоляції та зубожіння народу", - застеріг монарх.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейського парламенту Антоніо Таяні вважає, що жодна країна Європи не визнає незалежність Каталонії від Іспанії. Він наголосив, що вихід з кризи необхідно знайти у межах іспанського законодавства та іспанської конституції.