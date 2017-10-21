Король Іспанії назвав неприйнятною спробу відокремлення Каталонії
Каталонію Феліпе VI назвав "невід'ємною частиною Іспанії ХХІ століття".
Прагнення керівництва Каталонії домогтися незалежності регіону від Іспанії знову різко розкритикував іспанський король Феліпе VI, передає Deutsche Welle.
У виголошеній у п'ятницю, 20 жовтня, в місті Ов'єдо на півночі країни промові монарх звинуватив лідерів Каталонії у "неприйнятній спробі відокремлення" від Іспанії.
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Каталонію Феліпе VI назвав "невід'ємною частиною Іспанії ХХІ століття". Він висловив впевненість, що регіон і надалі залишатиметься частиною Іспанії, а криза, що виникла після референдуму про незалежність, за словами короля, має бути розв'язана в рамках "легітимних демократичних інститутів".
"Жоден проект майбутнього не можна вибудувати, руйнуючи спільне демократичне життя. (…) Жоден проект не може призводити до ізоляції та зубожіння народу", - застеріг монарх.
Як повідомляв УНІАН, президент Європейського парламенту Антоніо Таяні вважає, що жодна країна Європи не визнає незалежність Каталонії від Іспанії. Він наголосив, що вихід з кризи необхідно знайти у межах іспанського законодавства та іспанської конституції.