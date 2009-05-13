У московському метро вперше після війни - спад пасажиропотоку

Московський метрополітен вперше за післявоєнні роки зіткнувся з системним зниженням пасажиропотоку на тлі викликаного кризою зростання безробіття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Москві повідомив начальник Московського метрополітену Дмитро ГАЄВ.

"Вперше в метрополітені за післявоєнну історію таке зниження числа поїздок. Ні 91-й, ні 98-й роки не призводили до такого системного зниження числа пасажирів. Це вперше", - сказав Д.ГАЄВ.

За його словами, в першому кварталі 2009 року пасажиропотік в московському метро впав на 7% в річному обрахуванні. Зокрема, впродовж квітня-травня метрополітен щодня не долічується 500-600 тис. пасажирів.

Він повідомив, що через зниження прибутку метро скорочує свої інвестиційні програми, направлені на реконструкцію і модернізацію підземки.

"Скорочення не торкнеться питань безпеки руху і культури обслуговування пасажирів", - сказав Д.ГАЄВ.

Щодня московським підземним транспортному користуються 9-10 млн. осіб.