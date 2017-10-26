Тіллерсон: Асад більше не буде правити у Сирії, але поки невідомо, як це реалізувати
Тіллерсон підкреслив, що єдина причина, через яку сили Асада витримали шестирічну війну - підтримка Росії.
Для президента Сирії Башара Асада немає ролі у майбутньому Сирії. Про це заявив у Женеві держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає Reuters.
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"Сполучені Штати хочуть бачити Сирію цілою і єдиною без ролі для Башара Асада в уряді. Правління сім'ї Асада підходить до кінця. Єдина проблема - як це повинно статися", - сказав Тіллерсон.
Він нагадав, що сили Асада витримали шестирічну війну завдяки підтримці союзників - Росії та Ірану. Тіллерсон підкреслив, що Іран зробив значний внесок у боротьбу з "Ісламською державою", але за це йому не можна списувати з рахунків підтримку режиму Асада.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно Швейцарія почала розслідування військових злочинів опального дядька президента Сирії Асада.