Тіллерсон: Асад більше не буде правити у Сирії, але поки невідомо, як це реалізувати

Для президента Сирії Башара Асада немає ролі у майбутньому Сирії. Про це заявив у Женеві держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає Reuters.

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"Сполучені Штати хочуть бачити Сирію цілою і єдиною без ролі для Башара Асада в уряді. Правління сім'ї Асада підходить до кінця. Єдина проблема - як це повинно статися", - сказав Тіллерсон.

Він нагадав, що сили Асада витримали шестирічну війну завдяки підтримці союзників - Росії та Ірану. Тіллерсон підкреслив, що Іран зробив значний внесок у боротьбу з "Ісламською державою", але за це йому не можна списувати з рахунків підтримку режиму Асада.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Швейцарія почала розслідування військових злочинів опального дядька президента Сирії Асада.