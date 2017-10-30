У Британії просто на вулиці знайшли флешку із даними про безпеку аеропорту Хітроу
13:56, 30 жовтня 2017Світ
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Карту пам'яті, на якій містилося 76 папок із інформацією, підібрав перехожий, який і передав матеріал до ЗМІ.
В аеропорту заявили, що вже змінили план / скріншот
У Лондоні просто на вулиці знайшли флешку із секретними файлами щодо безпеки аеропорту Хітроу, йдеться у сюжеті ТСН.
Карту пам'яті, на якій містилося 76 папок із інформацією, підібрав перехожий, який і передав матеріал до ЗМІ.
Зокрема, на флешці, містилася інформація про заходи безпеки на той випадок, коли летовищем користується королева.
На носієві також була інструкція того, як потрапити до закритих зон аеропорту. Адміністрація Хітроу вже повідомила, що плани безпеки змінила.
Как защитить королеву. В Лондоне нашли флешку с секретами безопасности аэропорта Хитроу
Як повідомлдяв УНІАН раніше, коні королеви Британії Єлизавети ІІ виграли понад 7 мільйонів фунтів стерлінгів, що близько 7,5 млн євро, за останні 30 років перегонів.
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