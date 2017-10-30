Уряд Іспанії розпустив органи регіональної влади у Каталонії - ЗМІ

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив про розпуск уряду Каталонії і каталонського парламенту.

Як передає Радіо Свобода, дочасні вибори у Каталонії призначені на 21 грудня – у цей же день у Барселоні планують оголосити про незалежність.

Представник Генпрокуратури Іспанії повідомив у п’ятницю ввечері, що наступного тижня прокуратура має пред’явити голові регіональної виконавчої влади Каталонії Карлесу Пучдемону звинувачення у заколоті. Законодавство королівства передбачає, що за підготовку заколоту винні особи можуть бути засуджені до позбавлення волі на 30 років.

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Раніше 27 жовтня Сенат Іспанії схвалив заходи уряду, які дозволяють обмежити самоврядування Каталонії. Йдеться про застосування 155-ї статті конституції, яка дозволяє обмежити самоврядування Каталонії.

Перед цим парламент Каталонії проголосував за незалежність цього автономного регіону від Іспанії. У рішенні вказано про початок процесу відокремлення, зокрема, про намір розробити нові ключові закони для Каталонії і початок переговорів «на рівних» з іспанською владою для встановлення співпраці.

Іспанія виступає проти незалежності Каталонії.

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав до спокою і заявив, що верховенство права у Каталонії буде відновлене.