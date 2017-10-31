Смерть журналістки на підводному човні у Данії: винахідник визнав, що розчленував тіло, але не визнав убивство

Датський винахідник Петер Мадсен зізнався в тому, що розчленував тіло шведської журналістки Кім Валле на борту свого корабля. Однак визнавати вбивство він відмовився, повідомляє Бі-бі-сі.

Мадсен, як випливає з заяви поліції Данії, також зізнався в тому, що викинув фрагменти тіла журналістки в море. За словами 46-річного винахідника, Валле померла в серпні, отруївшись чадним газом на борту підводного човна. В цей час сам Мадсен був на палубі.

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До цього винахідник стверджував, що дівчина загинула після того, як їй на голову впав важкий люк. При цьому раніше він заперечував, що розчленував її тіло.

На початку жовтня в затоці Коге недалеко від Копенгагена водолази виявили кілька сумок. У них були кінцівки, одяг і голова загиблої журналістки. Поліція заявила, що в сумках також був металевий вантаж, щоб затопити сумки.

Тіло Валле було знайдено 21 серпня. Під час експертизи на ньому були виявлені ножові поранення в області паху і грудної клітини, які, як вважають експерти, були нанесені в момент або відразу після смерті.

Спочатку звинувачення проти Мадсена включали вбивство і розчленування тіла Кім Валле. Однак у понеділок поліція оголосила, що до списку звинувачень додано наруга над тілом. Винахідник провину не визнає.

Востаннє тридцятирічну журналістку бачили живою ввечері 10 серпня. Разом із Мадсеном вона вирушила в плавання на 40-тонному підводному човні UC3 Nautilus, який винахідник побудував сам. Журналістка збиралася підготувати матеріал про його винахід.

Тривогу підняв молодий чоловік Валле, коли на наступний день вона не повернулася з подорожі. Спочатку Мадсен стверджував, що висадив дівчину в Копенгагені. Пізніше він змінив свідчення, заявивши, що в морі сталася "страшна трагедія", він "поховав" Валле в море і планував вчинити самогубство, затопивши підводний човен.

Крім того, на початку жовтня датський прокурор Якоб Бук-Йенсен повідомив, що на жорсткому диску, імовірно належить Мадсену, виявлено відео з обезголовлюванням жінок. Мадсен заявив, що жорсткий диск йому не належить.