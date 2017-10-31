Екс-лідер Каталонії Пучдемон не буде просити притулку в Бельгії

Колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон не має наміру просити політичного притулку у бельгійської влади і хоче повернутися в Каталонію, "якщо Мадрид надасть йому якісь гарантії".

Пучдемон заявив на прес-конференції в Брюсселі, що знаходиться в Бельгії "з міркувань безпеки та свободи", передає Бі-Бі-Сі.

За словами колишнього лідера Каталонії, іспанський суд немає підстав для порушення справи про спробу перевороту проти нього і його міністрів, а погрози на їх адресу говорять про агресію Мадрида.

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"Якщо влада Іспанії хоче продовжувати виконувати свій план за допомогою насильства, це їх рішення", - сказав Пучдемон.

За його словами, він готовий визнати результати виборів у Каталонії, які Мадрид призначив на 21 грудня.

Екс-глава регіону також закликав своїх прихильників заспокоїтися і постаратися уникнути конфронтації з Мадридом. "Ми не можемо побудувати республіку на насильстві", - сказав він.

Пучдемон заявив, що політичний процес в Каталонії проходив у дуже мирній манері, яку порушило втручання іспанських силовиків, після чого "розпочався хаос".

Як повідомляв УНІАН, каталонський парламент у п'ятницю, 27 жовтня, проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність від Іспанії. За таке рішення проголосували 72 депутати, проти - 10, двоє утрималися.

Сенат Іспанії схвалив план уряду із введення прямого управління над Каталонією одразу ж після того, як парламент цього регіону проголосував за незалежність від Іспанії.