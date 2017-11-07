В Індії через розлючену зрадою чоловіка пасажирку екстрено сів літак

Пасажирський літак, який прямував з Дохи на Балі, був змушений здійснити екстрену посадку в Індії через неадекватну поведінку пасажирки, яка дізналася про зраду чоловіка. Про це повідомляє Hindustan Times.

Як повідомляється, жінка розблокувала телефон свого чоловіка за допомогою відбитка пальця, поки він спав, і виявила в пристрої свідоцтва його зради.

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"Рейс Qatar Airways (Доха-Балі) попрямував у Ченнаї після запиту пілота через некерованого пасажира на борту", - повідомило джерело в службі безпеки.

За словами джерела, членам екіпажу не вдалося заспокоїти пасажирку, яка розлютилася. Після посадки літака жінку, її чоловіка і дитину висадили в аеропорту, а літак вилетів на Балі.

Як повідомляв УНІАН, в аеропорту Майамі хлопець спробував потрапити в літак на стрічці для багажу.