В аеропорту Майамі чоловік спробував потрапити в літак на стрічці для багажу (відео)
15:33, 07 листопада 2017Курйози
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На запису з камери відеоспостереження видно чоловіка, який ліг на стрічку для багажу і виїхав за шторку слідом за сумками і валізами.
Ім'я чоловіка не розкривається / SEGD
У Майамі пасажир проник на злітне поле на багажній каруселі, намагаючись уникнути огляду при виході на посадку. Про це пише Miami Herald.
На запису з камери відеоспостереження видно чоловіка, який ліг на стрічку для багажу і виїхав за шторку слідом за сумками і валізами.
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Як повідомляє джерело видання, якби біля виходу в цей час стояв літак, чоловік міг би безперешкодно туди потрапити.
За фактом інциденту розпочато розслідування, ім'я підозрюваного не розкривається.
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