В аеропорту Майамі чоловік спробував потрапити в літак на стрічці для багажу (відео)

У Майамі пасажир проник на злітне поле на багажній каруселі, намагаючись уникнути огляду при виході на посадку. Про це пише Miami Herald.

На запису з камери відеоспостереження видно чоловіка, який ліг на стрічку для багажу і виїхав за шторку слідом за сумками і валізами.

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Як повідомляє джерело видання, якби біля виходу в цей час стояв літак, чоловік міг би безперешкодно туди потрапити.

За фактом інциденту розпочато розслідування, ім'я підозрюваного не розкривається.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Пітері затримали переможця "Битви екстрасенсів" на викраденому Bentley.