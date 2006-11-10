Лінія оборони Грузії проходить через її економіку

Лінія оборони Грузії нині проходить через її економіку, сказав на брифінгу у п`ятницю ввечері президент Михайло Саакашвілі, коментуючи своє рішення про переведення колишнього міністра оборони Іраклія Окруашвілі на посаду міністра економічного розвитку.

"На нас нині чиниться сильний економічний тиск, і ми практично в блокаді. Нам закрили кордон, унеможливили експорт продукцію. Тепер підвищують ціну на газ. Цим людям я хочу сказати, що ускладненням внутрішньоекономічної ситуації вони нічого не доможуться", - сказав Саакашвілі.

Президент наголосив, що "Окруашвілі був одним з найсильніших міністрів, і йому зараз треба буде очолити дуже важливу сферу".

"Головні напрями роботи сьогоднішнього міністерства економічного розвитку - будівництво інфраструктур, великі будівельні проекти, програми зайнятості, вихід на закордонні ринки", - сказав президент.

При цьому Саакашвілі зазначив, що керівництво Грузії "ні на хвилину не послабить уваги до продовження реформування збройних сил".

Кажучи про нового міністра оборони Давида Кезерашвілі, президент зазначив, що він "довго думав і разом з прем`єр-міністром і Окруашвілі ухвалив неординарне рішення".

"Те, що бюджет поповнюється, податки збираються, економіка розвивається - це заслуга Кезерашвілі", - так схарактеризував президент колишнього главу фінансової поліції міністерства фінансів Грузії Кезерашвілі.

Саакашвілі подякував всім членам уряди, які в п`ятницю були призначені на нові посади, за успішну роботу.

РІА «Новости»