Роналду став батьком учетверте (фото, відео)

Нападаючий мадридського "Реала" Кріштіану Роналду оголосив про народження дитини. Про це футболіст написав в Instagram-акаунті.

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"Алана Мартіна щойно народилася! І мама (подруга-модель футболіста Джорджина Родрігес, - УНІАН), й донька почуваються відмінно! Ми всі дуже щасливі", - йдеться у його повідомленні.

Футболіст у соцмережах похвалився фотографією новонародженої доньки. На фото 32-річний футболіст зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес, немовлям і старшим сином.

Дівчинці пара вже придумала ім'я - Алана Мартіна. Для Джорджіни - це перша дитина. А ось для Роналду - вже четверта. На початку цього літа в США від сурогатної матері у футболіста з'явилися близнюки.

Старший син семирічний Кріштіану-молодший також народився в штатах і теж від сурогатної мами.