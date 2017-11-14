Путін не спішить вступати у президентську гонку, щоб зберегти перевагу - ЗМІ

Російська "Независимая газета" в редакційній статті намагається розібратися, чому Володимир Путін досі не оголосив про своє висунення на президентську посаду і які плюси і мінуси принесе йому пізній старт кампанії. Газета зазначає, що у Путіна немає проблем ні зі здоров'ям, ні з рейтингом, які могли би перешкодити йому брати участь у виборчій гонці. Коли в таких умовах з висуненням зволікають, пише газета, то відкрита політика поступається місцем політтехнологіям.

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Видання намагається з'ясувати, які переваги може дати Путіну пізній старт кампанії. По-перше, він у даний момент не є об'єктом конкретної критики. Його штабу не доводиться реагувати на персональні звинувачення - насамперед із боку тих, хто згодом буде відсіяний ЦВК, не збере потрібні підписи і т. д. Цілком можливо, не виключає газета, що в січні в президентській гонці залишаться тільки Путін і "перевірені" опоненти, які гостро критикувати його не стануть.

По-друге, пише видання, штаб Путіна, можливо, просто дозволяє всім потенційним учасникам кампанії висловитися, а виборцям оцінити їх компетентність. "У цьому випадку драматургія висунення чинного президента цілком зрозуміла, - вважає газета. - Спочатку громадяни кілька тижнів або навіть місяців чують політиків усіх мастей - від Зюганова і Жириновського до Собчак, переконуються у беззмістовності їхніх пропозицій, розчаровуються, але тут на арену виходить єдиний "людина справи", тобто Володимир Путін".

Як повідомляв УНІАН, за даними соціологів, за Путіна проголосували б 53% опитаних росіян, за Володимира Жириновського - 3%, за опозиціонера Олексія Навального - 2%, за Ксенію Собчак - менше 1% респондентів.