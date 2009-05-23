ФРН святкує 60-річчя

Сьогодні Німеччина відзначає 60-ту річницю від дня утворення ФРН і ухвалення Конституції країни.

Як передає ІТАР-ТАСС, у Берліні панує святкова атмосфера. Тисячі городян і туристів з ранку вирушили до центру столиці Німеччини, де сьогодні під девізом "Свобода і єдність" пройдуть масові народні гуляння з нагоди 60-річчя утворення ФРН і ухвалення Конституції країни.

"Політика свідомо має намір триматися в стороні від свята", - сказав представник уряду ФРН Томас ШТЕГ. Виступи політичних діячів у ході урочистостей у вихідні не передбачені, "слово буде надано громадянам". При цьому Т.ШТЕГ не виключив, що з коротким зверненням до співгромадян звернеться новий Президент ФРН, якого сьогодні у другій половині дня мають обрати Федеральні збори.

У свою чергу, Канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ закликала співгромадян "з оптимістичним поглядом у майбутнє" відсвяткувати 60-річний ювілей утворення ФРН, назвавши Основний закон "однієї з найвидатніших конституцій світу".

***Основний закон країни був ухвалений Парламентською Радою - форумом представників земельних парламентів - 8 травня 1949 року. А 23 травня 1949 року голова ПР Конрад Аденауер у Бонні проголосив Конституцію. Цей день вважається днем утворення ФРН.