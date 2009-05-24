Головний годинник Осло тепер грає пісню переможця «Євробачення»

Головний годинник Норвегії, розташований на вежі ратуші в Осло, тепер шість разів на добу видзвонює мелодію пісні Fairytale, яка принесла країні перемогу на «Євробаченні», передає Газета.Ru.

Це триватиме впродовж найближчих декількох тижнів. Столичні жителі, які звикли до класичного репертуару, нічого не мають проти такого поводження з одним з національних символів країни і не засуджують майстра Вегара САНДХОЛЬТА, який відповідає за головний годинник столиці. Навпаки, вони підтримують цю ініціативу, оскільки пісня Олександра РИБАКА стала, на думку багатьох, практично другим гімном країни.