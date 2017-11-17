У НАТО звільнили офіцера, який запідозрив президента Туреччини у співпраці із ворогом

У НАТО звільнили офіцера, який заявив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган співпрацює із ворогами.

Як повідомляє NTV, після такого скандалу, генсек альянсу Єнс Столтенберг приніс свої вибачення Туреччині та її лідеру та повідомив, що норвежський офіцер, який записав Ердогана у вороги, більше не працює у НАТО.

Як повідомляє «ЄП», мова йде про два окремі випадки. У першому один із техніків знайшов у інтернеті фотографію Ататюрка та використав її для представлення "ворожих рядів". Під час навчань увагу на це звернули турецькі офіцери.

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У другому випадку від імені президента Ердогана було відкрито фальшивий акаунт у соціальній мережі, спрямований проти НАТО та союзників. Людиною, що відкрила цей рахунок, виявився офіцер норвезької армії, який мав курдське походження.

У зв’язку зі скандальними подіями і техніка, і офіцера звільнили. Командування союзних військ НАТО вибачилося за скандал. Норвезьке командування також надало своє вибачення.