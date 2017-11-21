Скептично налаштована після виборів: Меркель виступила за нове голосування в Бундестаг

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за проведення нових виборів в Бундестаг. Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу ARD, передає Reuters.

Вона зазначила, що налаштована скептично до роботи уряду меншості. «Моя точка зору така, що нові вибори до Бундестагу були б кращим варіантом», - сказала Меркель. Вона також повідомила президенту ФРН Штайнмаєру, що в її планах не було ставати канцлером уряду меншості. Сам німецький президент заявив про складну майже за 70 років ситуацію в кабміні.

Читайте такожПровал коаліційних переговорів у ФРН не в інтересах Франції - Макрон

Раніше партія «Альтернатива для Німеччини» Меркель закликала піти у відставку. Таку заяву в «АдГ» зробили після того, як «Зелені» і Вільна демократична партія Німеччини відмовилися увійти в коаліцію з блоком Меркель в Бундестазі.

Тим не менше сама канцлер заявила, що не бачить сенсу у своїй відставці.