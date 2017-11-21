ФСБ розшукує українських родичів школяра з РФ після його резонансного виступу в Бундестазі

Після резонансної промови російського школяра про солдатів вермахту в німецькому парламенті російські спецслужби вирішили взятися не тільки за нього, але і за його родичів. Так ФСБ запитала у місцевих властей інформацію про можливих родинних зв'язках старшокласника в Україні, повідомляє російська інтернет-газета Znak.

«Прийшов запит із спецслужб, в якому у нас попросили надати довідку про можливих родичів Миколи в Україні. Ми інформацію про його рідних передали», - розповів співрозмовник видання в мерії.

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Як повідомляв УНІАН, російський школяр став об'єктом розслідування спецслужб через промові в парламенті Німеччини. Він розповів про долю німецького солдата, який загинув у радянському полоні. І висловив думку, що не всі німці хотіли воювати.

Вдома на хлопця накинулися з критикою. А один з блогерів навіть звернув увагу на українське прізвище юного історика.