Президент Зімбабве Мугабе пішов у відставку після 40-річного правління

Президент Зімбабве Роберт Мугабе пішов у відставку після майже 40-річного правління.

Про це повідомив спікер парламенту, де проходили слухання про імпічмент 93-річного глави держави, передає Reuters.

"Моє рішення піти у відставку є добровільним", - пояснив Мугабе в листі, який зачитав спікер парламенту.

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У листі Мугабе про відставку зазначається, що залишити пост глави держави він вирішив для забезпечення плавної передачі влади в країні.

Прохання Мугабе про відставку вступає в силу негайно, вказується в документі.

Як повідомляв УНІАН, правляча партія Зімбабве ЗАНУ-ПФ змістила Роберта Мугабе з посади партійного лідера. Своїм новим главою члени партії обрали 75-річного екс-віце-президента країни Еммерсона Мнангагву, якого Мугабе звільнив два тижні тому. Багато людей в Зімбабве сприймали Мнангагву як найбільш можливого наступника 93-річного Мугабе, і його звільнення спровокувало хвилю обурення в правлячих колах країни.