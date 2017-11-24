Внаслідок теракту в Єгипті загинуло щонайменше 235 людей

В єгипетському місті Бір-ай-Абд, що на півночі Синайського півострова, бойовики напали на мечеть. За останніми даними, в результаті атаки загинули щонайменше 235 людей, понад 125 поранені. Про це інформує Reuters з посиланням на державні ЗМІ. Про стан постраждалих поки що інформація не надходить.

Читайте такожУкраїнців немає серед постраждалих і загиблих під час теракту в Єгипті – МЗСПеред цим повідомлялося про 184 жертви вибуху у мечеті.

Напад було скоєно під час вечірньої п’ятничної молитви. Терористи спочатку влаштували вибух в мечеті, а потім, заблокувавши площу біля мечеті позашляховиками, відкрили вогонь по людях, які намагалися покинути будівлю.

Bloomberg з посиланням на чиновника, який попросив не називати його імені, повідомляє, що місцеві взяли до рук зброю, щоб завадити нападникам, однак ті втекли, коли на місце прибули сили безпеки.

Президент Єгипту Абдул-Фаттах Халіл Ас-Сісі зібрав засідання комітету безпеки у зв’язку з нападом на мечеть.

У зв'язку з терактом міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило про введення надзвичайного стану в Каїрі. Силовим структурам дано розпорядження взяти під охорону всі державні і суспільно значимі установи. Влада Єгипту оголосила триденний загальнонаціональний траур за жертвами терористичної атаки.