У Пакистані 130 людей постраждали внаслідок розгону акції протесту, загинув поліцейський

Одна людина загинула та щонайменше 130 отримали поранення в результаті розгону поліцією акції протесту в Ісламабаді, повідомляє агентство «Анадолу» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Активісти руху «Техрік-е-Лабаіка» в Ісламабаді вже третій тиждень проводять сидячу акцію протесту на перехресті Файзабад, блокуючи основні вулиці міста. Приводом для акції послужило рішення влади внести суперечливі поправки до закону про вибори.

В операції з розгону демонстрантів взяли участь близько 8 тисяч поліцейських. Поліція застосувала проти учасників акції протесту водомети і сльозогінний газ. У відповідь протестувальники закидали поліцейських камінням, внаслідок чого загинув один співробітник поліції, який дістав поранення в голову.

Викладач Пакистанського медичного інституту, доктор Алтаф Хусейн повідомив агентству «Анадолу», що всього в ході розгону акції протесту постраждали 130 осіб, в тому числі 45 поліцейських. Затримано 150 демонстрантів.

Верховний суд Ісламабаду після початку акції протесту на початку листопада скасував суперечливі поправки до закону про вибори. Але учасники акції вимагають оголосити підсумки розслідування, розпочатого у зв'язку з поправками до закону. Міністр юстиції Пакистану Захід Хамід подав у відставку.