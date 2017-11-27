Шведський політик пішов з партії після того, як назвав мусульман "не зовсім людьми"

Шведський політик Мартін Стрід пішов з партії «Шведські демократи» після того, як назвав мусульман «не зовсім людьми».

Про це повідомляє Громадське з посиланням на The Local.

Стрід, місцевий політик із міста Бурленге, розповів учасникам національної конференції в Норрчепінг, що існує «шкала від 1 до 100».

«На одному кінці шкали ви є на 100 відсотків людиною, особою, всім, що є частиною цієї концепції. А на іншому кінці шкали ви є на 100 відсотків мусульманином», — сказав він.

Стрід заявив, що «усі мусульмани перебувають «десь у цій шкалі» і що учасники «Ісламської держави» близькі до 100-відстоткових мусульман».

«Якщо ви колишній мусульманин, то ви пройшли досить далеко до того, щоб бути людиною повною мірою», — сказав він.

Він також заявив, що хоче «звільнити мусульман від ісламу, і мета полягає в тому, щоб вони приєдналися натомість до «Шведських демократів».

Повідомляється, що секретар партії Річард Джомсхоф назвав висловлювання Стріда расизмом та сказав, що сподівається, що його негайно виключать, а депутат партії Джулія Кронлід назвала його заяву «шкідливою».

Стрід вибачився за коментарі, проте всеодно залишив партію.