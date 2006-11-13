Росія не має наміру визнавати Голодомор 30-х років геноцидом

Російська Федерація не має наміру визнавати Голодомор в Україні 1932-1933 років як геноцид за етнічною ознакою.

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку Міністерства закордонних справ РФ у зв`язку з обговоренням в українській пресі «так званого «голодомору» 1932-1933 років».

«В українській пресі продовжується обговорення «голодомору» 1932-33 років. При цьому нерідко висувається теза, що голод того періоду був не просто навмисно спровокований керівництвом СРСР, але й спрямований виключно проти українського народу», - наголошується в коментарі.

У МЗС РФ зазначають, що існуючі архівні матеріали свідчать, що масовий голод початку 30-х років дійсно був багато в чому обумовлений політикою тодішнього керівництва Радянського Союзу. Проте абсолютно очевидно, що проводилася вона не за національною ознакою. Всім нам слід було б більш зважено ставитися до таких складних і болючих питань нашої спільної історії, не допускати їх політизації.

У МЗС РФ нагадують, що в 2003 році на 58-й сесії Генеральної асамблеї ООН більшість країн - учасниць СНД, зокрема Україна і Росія, а також багато інших держав прийняли спільну заяву, в якій висловили глибоке співчуття мільйонам українців, росіян, казахів і представників інших народів, що стали жертвами голоду тих років. «При всьому трагізмі тодішніх подій немає підстав визначати те, що відбулося, як геноцид за етнічною ознакою», - зазначається в коментарі. Дана заява була поширена як офіційний документ ООН.

У МЗС зазначають, що сьогодні в Росії з гіркотою згадують цю трагедію, що забрала життя мільйонів українців, росіян, казахів, представників інших народів Радянського Союзу. Це наш спільний біль і спільна пам`ять.

8 листопада в ході зустрічей міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія ЛАВРОВА з керівниками України було досягнуто принципової згоди про подальше поглиблене вивчення даної проблеми істориками двох наших країн.