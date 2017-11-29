Хорватський генерал, який випив отруту після вердикту Гаазького трибуналу, помер у лікарні

Командир боснійських хорватів Слободан Пральяк помер після того, як випив отруту на засіданні суду апеляційної інстанції в рамках міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії.

Читайте такожЕкс-командира боснійських сербів Младича засудили до довічного ув'язнення за геноцид

Про це з посиланням на хорватське державне телебачення повідомляє агентство Reuters. Підсудний ковтнув отруту після відхилення його апеляції на 20-річний термін ув’язнення за військові злочини проти боснійських мусульман.

Хорватський телеканал, переказуючи повідомлення близьких до Пральяка джерел, поінформував, що він помер у лікарні в Гаазі.

Як зазначає агентство, інцидент відбувся наприкінці винесення остаточного рішення суду. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії (МТКЮ), заснований Організацією Об'єднаних Націй у 1993 році, припиняє свою роботу в наступному місяці, коли закінчиться його мандат.