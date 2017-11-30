ЗМІ: убитий в аеропорту Куала-Лумпура брат Кім Чен Ина ніс з собою протиотруту

Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, отруєний в аеропорту Куала-Лумпура, ніс з собою антидот від отрути, яка його вбила. Про це пише малайзійська газета The Star.

Читайте такожПостпред США в ООН закликала весь світ розірвати зв'язки із КНДР

За даними експертизи, в його рюкзаку було 12 доз атропіну - антидоту, який допомагає від нервово-паралітичних речовин та отрут, включаючи VX.

При цьому в суді, де оприлюднили цю інформацію, не пояснили, звідки у вбитого був антидот.

Кім Чен Нам був убитий 13 лютого в аеропорту Куала-Лумпура. За даними поліції Малайзії, дві дівчини облили чоловіка нервово-паралітичною отруйною речовиною VX, і протягом 20 хвилин він помер.