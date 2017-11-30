ЗМІ: убитий в аеропорту Куала-Лумпура брат Кім Чен Ина ніс з собою протиотруту
09:07, 30 листопада 2017Світ
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За даними експертизи, в його рюкзаку було 12 доз атропіну - антидоту, який допомагає від нервово-паралітичних речовин та отрут, включаючи VX.
Кім Чен Нама вбили 13 лютого в аеропорту Куала-Лумпура / Twitter/ takashirokun1
Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, отруєний в аеропорту Куала-Лумпура, ніс з собою антидот від отрути, яка його вбила. Про це пише малайзійська газета The Star.
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За даними експертизи, в його рюкзаку було 12 доз атропіну - антидоту, який допомагає від нервово-паралітичних речовин та отрут, включаючи VX.
При цьому в суді, де оприлюднили цю інформацію, не пояснили, звідки у вбитого був антидот.
Кім Чен Нам був убитий 13 лютого в аеропорту Куала-Лумпура. За даними поліції Малайзії, дві дівчини облили чоловіка нервово-паралітичною отруйною речовиною VX, і протягом 20 хвилин він помер.
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