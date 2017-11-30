Лавров пожалівся, що дії команди Трампа мало чим відрізняються від "курсу Обами"

Міністр закордонних справ Сергій Лавров вважає, що адміністрація президента США Дональда Трампа ще не виробила «виразного підходу» щодо відносин із Росією, але багато конкретних дій команди Трампа мають інерційний характер, по суті мало чим відрізняючись від курсу попереднього лідера країни Барака Обами.

Як повідомляє МЗС Росії, про це Лавров сказав у інтерв'ю італійській газеті «Ліберо», опублікованому сьогодні, 30 листопада.

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«Судячи з усього, в Білому домі ще не виробили чіткого підходу на російському напрямі. Сам президент Трамп, як і в період виборчої кампанії, продовжує запевняти, що хотів би домогтися нормалізації зв'язків, налагодити взаємодію з актуальних міжнародних тем. Він неодноразово говорив про це президенту Путіну по телефону і при особистому спілкуванні, зокрема, на листопадовому саміті АТЕС в Данангу», - зазначив Лавров.

«На практиці ж, на жаль, багато конкретних дій команди Трампа мають інерційний характер, по суті мало чим відрізняючись від курсу Обами. Більш того, з подачі антиросійського лобі в Вашингтоні вживаються всі нові недружні кроки в різних галузях, включаючи розширення односторонніх рестрикцій, реалізацію глобальних протиракетних планів, нарощування американської й натовської військової присутності біля наших кордонів, зусилля з дискредитації зовнішньої політики Росії», - сказав він.

За словами глави МЗС РФ, «на хвилі русофобської істерії» в США ухвалено спрямований проти Росії закон «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій». Безпрецедентним випадом стало закриття американською владою Генконсульства Росії у Сан-Франциско і «захоплення п'ятьох дипломатичних об'єктів, які є нашою державною власністю».

«Отже поки що нам складно очікувати якихось позитивних кроків із боку Вашингтона. Через розгул русофобії за океаном потенціал співпраці у світових і двосторонніх справах у значній частини залишається незадіяним. Закріплення ж у США на законодавчому рівні Росії як «противника» - дурість і безвідповідальність. Принаймні, ми, з Росії, не дивимося на США через аналогічну оптику. Навпаки, завжди ставилися з повагою до американського народу і його досягнень», - сказав Лавров.

За його словами, Москва продовжить діяти прагматично, не прагнучі конфронтації.

«При цьому, зрозуміло, будемо і надалі відповідати на будь-які недружні кроки відповідно до принципу взаємності», - сказав міністр закордонних справ РФ.